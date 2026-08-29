Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan motosikletin yola savrulan sürücüsü Talha Taner Kırca (20), arkadan gelen otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Kırca, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giderken Talha Taner Kırca'nın kontrolünü yitirdiği 16 CAL 844 plakalı motosiklet, önce refüje ardından bordür taşlarına çarparak savruldu. Yola düşen Kırca'ya, aynı yöne giden Emin S. (23) yönetimindeki 16 KIS 01 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Kırca, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Emin S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.