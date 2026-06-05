Aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi öldü (2)
GIYABİ CENAZE NAMAZI
Karabük'te, aydınlatma direğine çarpan motosiklette hayatını kaybeden Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23) için Karabük Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile öğrenciler katıldı. Salman ve Alsmadi'nin cenazelerinin, işlemlerinin tamamlanmasından sonra memleketleri olan Ürdün'e gönderileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında İki Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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