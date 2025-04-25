Altınözü ilçesinde, trafik ekipleri motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Altınözü'nün farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Motosiklet sürücülerini durdurarak uymaları gereken trafik kuralları konusunda bilgilendiren ekipler, kask kullanımının önemini de anlattı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Sürücüleri İçin Bilgilendirme - Son Dakika
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