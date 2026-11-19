TRABZON'un Ortahisar ilçesinde iki otomobilin arasında sıkışan motosikletin sürücüsü Onur Kaan Hacısalihoğlu (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün 21.00 sıralarında Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin arasında sıkışan motosikletin sürücüsü Onur Kaan Hacısalihoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Onur Kaan Hacısalihoğlu, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.