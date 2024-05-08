Motosiklet Sürücüsüne 24 Bin Lira Cezası - Son Dakika
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Motosiklet Sürücüsüne 24 Bin Lira Cezası

Motosiklet Sürücüsüne 24 Bin Lira Cezası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri, kasksız ve kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan sürücüye, kasksız motosiklet kullanma, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak ve ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullanmak suçlarından toplam 24 bin lira ceza kesildi.

08.05.2024 01:01
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 24 bin lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, trafikte kasksız ilerleyen motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Kırmızı ışıkta geçip ters yönde ilerleyen ve "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Sürücü, kısa süren takibin ardından yakalandı.

E.Y. isimli motosiklet sürücüsüne, kasksız motosiklet kullanma, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak ve ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullanmak suçlarından toplam 24 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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