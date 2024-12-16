Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E. Ö, (21) yönetimindeki 45 ARG 333 plakalı motosiklet, Kabazlı Mahallesinde H.Ö'nin kullandığı (47) 16 H 0913 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet-Traktör Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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