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Motosikletli Şüpheli, Çaldığı Kaskı Kafasına Takarak Kaçtı - Son Dakika
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Motosikletli Şüpheli, Çaldığı Kaskı Kafasına Takarak Kaçtı

ATAŞEHİR'de motosikletli bir şüpheli, park halindeki motosikletin üzerindeki kaskı çaldı. Şüphelinin çaldığı kaskı kafasına takarak kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli Şüpheli, Çaldığı Kaskı Kafasına Takarak Kaçtı
13.01.2024 - 13:42,
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ATAŞEHİR'de motosikletli bir şüpheli, park halindeki motosikletin üzerindeki kaskı çaldı. Şüphelinin çaldığı kaskı kafasına takarak kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bir hafta önce saat 10.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şüpheli üzerinde kask olan park halindeki bir motosiklete yaklaştı. Bir müddet etrafı kolaçan eden şüpheli, motosikletin üzerindeki kaskı saniyeler içinde çaldı. Çaldığı kaskı kafasına takan şüpheli motosikletine binip hızla uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Motosiklet, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletli Şüpheli, Çaldığı Kaskı Kafasına Takarak Kaçtı - Son Dakika
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