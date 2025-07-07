Motosikletli Tek Teker Üzerinde Seyir Halinde Tehlikeli Anlar

ÜMRANİYE Şile Yolu'nda motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer araçları riske attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Şile Yolu Ümraniye yönünde yaşandı. Akan trafikte seyir halindeki motosiklet sürücüsü, uzun süre tek teker üzerinde ilerledi. Tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi. O anlar seyir halindeki bir araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletlinin trafikte tek teker üzerinde ilerlediği anlar yer aldı.