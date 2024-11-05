Mozambik İslam Konseyi'nden Arabuluculuk Teklifi

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Mozambik İslam Konseyi, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren Ensar'us Sunna terör örgütüyle hükümet güçleri arasındaki çatışmaların durdurulması için arabuluculuk teklifinde bulundu.

Mozambik basınında çıkan haberlere göre, başkent Maputo'da Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu (CPLP) tarafından "İslam: Barış, Modernleşme ve Kalkınma Dini" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferans sözcüsü Mussa Suefe, ülkenin kuzeyinde hükümet güçleriyle Ensar'us Sunna örgütü arasında devam eden çatışmaların durdurulması için Mozambik İslam Konseyinin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu açıkladı.

???????Suefe, "Konsey, çatışmaların barışçıl yollar ve diyalogla durdurulması noktasında istekli. Teröristlerin yüzünü bilmiyoruz ancak konsey arabuluculuk yapabilir ve insanları, etkili bir barışı garanti altına almak için diyaloğa çağırabiliriz." ifadesini kullandı.

İslam'ın barış dini olduğunu hatırlatan Suefe, Mozambikli Müslümanlara sorunları çözerken "ılımlı bir şekilde hareket etmeleri" çağrısında bulundu.

Öte yandan konferansta alınan kararla barışın sürdürülmesi için CPLP bünyesinde "İslam bloku"nun kurulmasına karar verildi.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.