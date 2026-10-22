MSB, MEHDEN-26'da EH sistemlerinin etkinliğinin tespit edildiği videoyu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Müşterek Elektronik Harp Denemeleri-2026'ya (MEHDEN-26) ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Harekat alanlarında kullanılan ve yeni geliştirilen Elektronik Harp (EH) sistemlerinin etkinliğinin tespiti, EH sistem, teknik ve taktik geliştirme/iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi maksadıyla Müşterek Elektronik Harp Denemeleri-2026, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Savunma Sanayii Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile savunma sanayi firmalarının katılımıyla Hava Kuvvetleri Elektronik Harp Test ve Eğitim Merkezi Sahası'nda başarıyla icra ediliyor."

Paylaşımda, MEHDEN-26'ya ilişkin videoya da yer verildi.