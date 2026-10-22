MSB, MEHDEN-26'da EH sistemlerinin etkinliğinin tespit edildiği videoyu paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, MEHDEN-26'da EH sistemlerinin etkinliğinin tespit edildiği videoyu paylaştı. Denemeler, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Savunma Sanayii Başkanlığı ve savunma sanayi firmalarının katılımıyla Hava Kuvvetleri EH Test ve Eğitim Merkezi Sahası'nda icra ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Müşterek Elektronik Harp Denemeleri-2026'ya (MEHDEN-26) ilişkin videolu paylaşım yaptı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Harekat alanlarında kullanılan ve yeni geliştirilen Elektronik Harp (EH) sistemlerinin etkinliğinin tespiti, EH sistem, teknik ve taktik geliştirme/iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi maksadıyla Müşterek Elektronik Harp Denemeleri-2026, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Savunma Sanayii Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile savunma sanayi firmalarının katılımıyla Hava Kuvvetleri Elektronik Harp Test ve Eğitim Merkezi Sahası'nda başarıyla icra ediliyor."
Paylaşımda, MEHDEN-26'ya ilişkin videoya da yer verildi.
Kaynak: AA
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