MSB, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada silah ve mühimmat ele geçirdi

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Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu•
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Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek•
Milli Savunma bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
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