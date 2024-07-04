MSB: Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlere izin verilmeyecek

Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, " Suriye'de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

???????Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti:

"Suriye'de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şu an Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur."

Suriye ile ilişkiler

Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin, "Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine 25 bin uzman erbaş temininde başvuru sayısına ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024-2 Dönem) Uzman Erbaş Temini kapsamında, 3-30 Haziran arasında 115 bin 883 adayın başvurusu alınmış, adayların değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu rakam talebin neredeyse 5 katına tekabül etmektedir. Müteakip süreç, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık muayene işlemleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri ile sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır." yanıtını verdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın ziyareti

Bakanlık kaynakları, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'un Ankara ziyaretinin detaylarına ilişkin sorular üzerine, "Suudi Arabistan, bölgemizin önemli bir aktörüdür. Suudi Arabistan ile askeri ilişkileri ve savunma sanayi alanlarında işbirliğini geliştirmeye önem veriyoruz. Suudi Arabistan'ın '2030 Vizyonu' kapsamında kendi yerli üretimini artırma hedefi doğrultusunda müşterek projeler üzerinde çalışmayı arzu ediyoruz. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman Al-Suud'un ülkemizi ziyareti ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunma imkanı yaratmıştır." şeklinde konuştu.

TSK ile ilgili bazı kanunlarda yapılan değişiklerin neler getirdiğine dair soruları da yanıtlayan kaynaklar, şöyle devam etti:

"Bu düzenlemelerin çoğu uyum kapsamında daha önce yönetmelik ile düzenlenen hususların kanunla düzenlenmesinden ibarettir. Yeni olarak ilgili kanunlara eklenen hususlardan önem arz eden birkaçından bahsedecek olursak, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, radyo, televizyon, internet, sosyal medya ve benzeri vasıta yoluyla yayınlanması veya açıklanmasıyla oluşabilecek güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda mahkemelerce denetlenebilmesine imkan sağlanıyor.

Uzman çavuşlarımızın görev ihtiyacından dolayı kullanamadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi 60 günü geçmemek üzere müteakip sene içinde kullanabilmeleri sağlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların kanunla düzenlenmesi sağlanıyor."

Tasarruf tedbirleri

Bakanlık kaynakları, tasarruf tedbirleri kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının milli bayramlarda gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarının iptal edilip edilmediğine dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Yurt dışı hava gösterileri mevcut programda planlandığı gibi icra edilecektir. 20 Temmuz'da KKTC'de Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK uçuşları icra edilecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumhurbaşkanlığı programına göre planlanmaya devam etmektedir. Yurt içinde yukarıda yazılı olanlar haricinde uçuşlar icra edilmeyecektir."

(Bitti)