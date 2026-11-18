Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestolar nedeniyle bazı göçmenlerin aylarca sağlık hizmeti alamadığı, HIV ve tüberküloz gibi hastalıkların tedavilerinin kesintiye uğradığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Güney Afrika'daki çalışmalarından sorumlu Claire Waterhouse yaptığı açıklamada, bazı göçmenlerin sağlık kuruluşlarına alınmama veya şiddete uğrama korkusuyla aylarca yaşadığını, hatta bir yıl boyunca tedavi alamadığını belirtti.

HIV ve tüberküloz hastalarının ilaçlarını düzenli kullanamamasının hastalıkların ağırlaşmasına ve ilaç direnci riskinin artmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Waterhouse, MSF'nin Cape Town, Johannesburg ve Musina'da göçmenlere sağlık desteği verdiğini vurguladı.

Ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşları da şiddet olaylarından korkan göçmenlerin sağlık kuruluşlarına gitmekten kaçındığını veya ülkeden ayrıldığını aktardı.

Söz konusu kuruluşlar, çocuklar, hamile kadınlar ve yeni doğan bebeklerle seyahat edenlerin bu durumdan en fazla etkilenenler arasında olduğunu kaydetti.

Yardım kuruluşları, "göçmenlerin, ülkelerine dönüşlerinde sağlık sistemine yeniden dahil edilmesi ve kronik hastalığı bulunanlara tedavilerinin sürmesi için yeterli ilaç sağlanması" çağrısında bulundu.

Güney Afrika'da 2022'den bu yana düzenlenen göçmen karşıtı protestolarda, yabancıların suç işlediği, iş imkanlarını azalttığı ve kamu hizmetlerine yük oluşturduğu öne sürülüyor. Bazı grupların da göçmenlerin sağlık kuruluşlarına erişimini engellediği belirtiliyor.