MSGSÜ'de Baykuş İftarı

11.03.2026 20:51
Mimar Sinan Üniversitesi'nde düzenlenen Baykuş İftarı'nda 500 kişi aynı sofrada buluştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Geleneksel Türk Sanatları Kulübü tarafından düzenlenen iftar programında, yüzlerce kişi aynı sofrada buluştu.

Üniversitenin Fındıklı Kampüsü'ndeki etkinlik alanında "Baykuş İftarı" adıyla düzenlenen programa, öğrenciler ve misafirlerden oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı.

Programda konuşan Geleneksel Türk Sanatları Kulübü Başkanı Emre Bektesh, 144 yıllık tarihi köklü bir kurumda güzel bir geceye şahit olacaklarını dile getirdi.

Bektesh, ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, "Çünkü gerçekten zorlu bir süreç geçti bizim için ama bu güzel okulumuzda, İstanbul'un masmavi denizinde böyle bir konser yaptıktan sonra iftar açmak hepimizin hayalidir sanırım. O yüzden bu hayali hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Programda konuşmanın ardından Kılıç Ali Paşa Camisi Müezzini Mehmet Akif Kabukçu ve ekibi tarafından ramazan dinletisi gerçekleştirildi.

Bir öğrencinin ezan okumasıyla birlikte katılımcılar hep birlikte oruçlarını açtı.

İftarın ardından misafirlere patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunuldu.

Programın sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

