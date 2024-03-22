MSKÜ\'de Nevruz Bayramı Etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ), 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
MSKÜ Rektörlük binası önünde başlayan etkinlikte, Muğla Valisi İdris Akbıyık, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve öğrenciler meşale yaktı.
Prof. Dr. Ekrem Ayan'ın, "Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları" konulu sunumunun ardından müzik, şiir dinletisi ve dans gösterileri yapıldı. Programda Vali Akbıyık'a kaftan giydirildi.
MSKÜ tören alanında devam eden etkinlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve akademisyenler, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayarak, Türklerin Ergenekon'dan çıkmasını temsilen örs üzerinde demir dövdü.
Vali Akbıyık, demir döverken "Körükle ateş yakalı, Bakırdan dağı yıkalı, Ergenekon'dan çıkalı, Nevruz Türk'ün bayramıdır." dizelerini okudu.
Şenlikte, baharın gelişini temsilen sığla fidanları dikildi, halat çekme, çuval ve yumurta yarışmaları yapıldı.
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