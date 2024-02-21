MTP Başkanı Ahmet Yılmaz, Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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MTP Başkanı Ahmet Yılmaz, Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı

MTP Başkanı Ahmet Yılmaz, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı. Yılmaz, AKP rejiminin sona ermesi ve milletin nefes alabilmesi için muhalefet adaylarını destekleyeceklerini belirtti.

21.02.2024 10:28  Güncelleme: 10:34
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MTP Başkanı Ahmet Yılmaz, X sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini belirtti.

Yılmaz, "MTP olarak herhangi bir siyasi partiyle ittifak yapmamaya veya parti olarak bütün halinde desteklememeye kara vermiş bulunuyoruz. AKP rejimi bitsin, tek adam rejimi sona ersin, milletimiz nefes alabilsin diye muhalefet adayları içinden seçim bölgelerine göre, Türk ve Atatürk sorunu olmayan adaylar arasından partimizin uygun gördüğü adayları destekleyerek seçim sürecinde sahada olacağız. MTP olarak yerel seçimlerde Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeye karar verdik. Diğer seçim bölgelerinde destekleyeceğimiz adayları zaman içerisinde milletimize arz edeceğiz" diye konuştu.

MTP Başkanı Ahmet Yılmaz, Mansur Yavaş\'ı destekleyeceklerini açıkladı
Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MTP Başkanı Ahmet Yılmaz, Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika

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