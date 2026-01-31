Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Mübadele'nin 103'ncü Yılı Dolayısıyla Düzenlenen Etkinliğe Katıldı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Nüfus Mübadelesi'nin 103'ncü yılında yaşamını yitiren mübadil vatandaşları anmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, göç yollarında yaşamını yitiren mübadil vatandaşların hatıralarını yaşatmak için Büyük Mübadele Derneği Silivri Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Silivri Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin ardından, Silivri Limanı'ndan denize karanfil bırakıldığını ifade eden Balcıoğlu, "Acılarla yoğrulmuş bu tarihsel süreci bir kez daha saygı ve hüzünle andık. Mübadelenin izlerini taşıyan tüm hemşehrilerimizin ve mübadil ailelerimizin hatırasına saygıyla" dedi.