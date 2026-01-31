Tekirdağ'da Nüfus Mübadelesinin 103'üncü Yılı Anıldı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mübadele'nin 103. Yılı Etkinlikleri", Selanik'ten Tekirdağ'a uzanan zorunlu göçün hikayelerini belgesel, müzik ve şiirle anlattı.

Türk ve Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103'üncü yılı, Tekirdağ'da düzenlenen özel bir programla anıldı. "Giden de bizimdir, kalan da..." temasıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, iki kıyı arasında kalan hayatların hatırasını anlattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Kent Konseyi ile Trakya Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ve Balkan Türkleri Derneği iş birliğinde düzenlenen anma programı, yoğun ilgi gördü.

Günün anlam ve önemi vurgulandı

Gece, Orhan Seyfi Şirin'in şiirinin Serdar Gelgeç tarafından bestelenip ve düzenlemesiyle ortaya çıkan eserinin Mustafa Karadaş tarafından seslendirilmesiyle başladı. Eser, katılımcılara mübadelenin tarihi ve toplumsal boyutunu hissettirdi. Açılış konuşmalarında mübadelenin toplumsal hafızadaki yerine vurgu yapıldı. Programda sırasıyla Trakya Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneği Başkanı Olcay Ceylan ve Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe söz alarak günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından "Zorunlu Göçün İki Kıyısı: Selanik'ten Tekirdağ'a Mübadele" adlı belgeselden izleyiciyle buluştu. Belgesel gösterimi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve solist Salih Demirci'nin seslendirdiği eserlerle dönüşümlü olarak sahnelendi. Etkinliğin sonunda, katkı sunan isimlere ve paydaş kurum temsilcilerine günün anısına özel hazırlanan hediyeler takdim edildi.