Mudanya Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Program… Başkan Dalgıç: "Kadınlarla İlgili Oranları Konuşmayacağımız Günlerin Gelişmesi Dileğiyle"
Mudanya Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Program… Başkan Dalgıç: "Kadınlarla İlgili Oranları Konuşmayacağımız Günlerin Gelişmesi Dileğiyle"

08.03.2026 16:28  Güncelleme: 17:25
Mudanya Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde sergi, konser ve tiyatro gösterimleri gerçekleştirdi. Başkan Dalgıç, kadın istihdam oranları ve kadınların toplum içindeki rolü üzerine konuşmalar yaptı.

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sergi, konser ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı bir program düzenledi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermesinden 100 yıl sonra Türkiye'de hala kadının varlığını, sayısını ve oranını konuşuyor olmak büyük bir haksızlık. Kadınlarla ilgili oranları konuşmayacağımız günlerin gelişmesi dileğiyle Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kadın çalışan oranı yüzde 34'ü aşan ve bu oranla Bursa'daki belediyeler arasında ilk sırada yer alan Mudanya Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dayanışma, mücadele ve fedakarlık temalı etkinlikler düzenledi.

8 Mart programı, Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (BUFSAD) Cumhuriyet Galerisi'nde açılan "Gölgede Kalanlar" fotoğraf sergisiyle başladı. Ardından Mütareke Meydanı'nda Barış Kadın Bandosu konser verdi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenibağarası Köy Tiyatrosu ise "Adımız Kadın Soyadımız Zafer" adlı oyunuyla sahne aldı.

Programa Başkan Dalgıç, Başkan Yardımcıları Nisa Kartaltepe ve Sağra Kahraman Sevinç, meclis üyeleri ve çok sayıda Mudanyalı katıldı.

Bursa ve Türkiye'de kadın istihdamında en yüksek orana sahip belediyelerden biri olduklarını için gurur ve onur duyduğunu belirten Dalgıç, "Yüzde 34'ün üzerinde kadın arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermesinden 100 yıl sonra Türkiye'de hala kadının varlığını, sayısını ve oranını konuşuyor olmak büyük bir haksızlık" diye konuştu.

Kadın gücünün dünyayı iyileştireceğini söyleyen Dalgıç, "Biz belediye olarak cinsiyet kör bir belediyeyiz. Kadınlarla ilgili oranları konuşmayacağımız günlerin gelişmesi dileğiyle kadınlar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kartaltepe de kadınların üretimde ve yönetimde daha görünür hale geldiğini belirterek yerel yönetimlerin bu dönüşümün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Sevinç ise kadınların hikayelerinde en güçlü kelimelerden birinin dayanışma olduğunu ifade ederek, kadın emeğinin çoğu zaman sessiz kaldığını ancak hayatın en güçlü taraflarından birini oluşturduğunu dile getirdi.

Kadınların fedakarlığı anlatıldı

Kadın Barış Bandosu'nun konserinin ardından sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenibağarası Köy Tiyatrosu'nun "Adımız Kadın Soyadımız Zafer" adlı oyunu izleyicilerden ilgi gördü. Kurtuluş Savaşı döneminde kadınların mücadelesini anlatan oyunda, Türk kadınının gücü, fedakarlığı ve direnişi sahneye taşındı.

BUFSAD tarafından hazırlanan ve 55 fotoğraftan oluşan "Gölgede Kalanlar" sergisi ise görünmeyen hikayeleri görünür kılmayı amaçlıyor. Toplumsal duyarlılığa dikkati çeken sergi, 31 Mart'a kadar Cumhuriyet Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Program… Başkan Dalgıç: "Kadınlarla İlgili Oranları Konuşmayacağımız Günlerin Gelişmesi Dileğiyle"
