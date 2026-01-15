Mudanya Belediyesi, Lokanta Mudanya'yı Hizmete Açıyor

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimi kolaylaştırmak amacıyla Lokanta Mudanya'yı 17 Ocak Cumartesi günü Güzelyalı Atatürk Parkı'nda hizmete açıyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Herkesi cumartesi günü saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz açılışımıza davet ediyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi, nitelikli, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeğe erişimi kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Lokanta Mudanya, 17 Ocak Cumartesi günü Güzelyalı Atatürk Parkı'nda hizmete başlıyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle özellikle öğrenciler, emekliler, çalışanlar ve dar gelirli haneler için günlük yemeğe erişimin zorlaştığına dikkat çeken Mudanya Belediyesi, bu ihtiyaca, sosyal belediyecilik anlayışıyla çözüm üretmeyi hedefliyor. Daha önce Büfe Mudanya ve Mola Mudanya noktalarıyla uygun fiyatlı yiyecek ve içecek seçenekleri sunan belediye, Lokanta Mudanya ile dengeli ve sağlıklı öğünleri de erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Dört çeşit yemek 150 TL

Lokanta Mudanya, Mudanya Belediyesi iştiraklerinden MUDAŞ tarafından işletilecek. Hafta içi her gün 11.45-14.00 saatleri arasında dört çeşit yemek 150 TL ücretle sunulacak. Şubat ayında aynı yerleşke içinde açılması planlanan Büfe Mudanya şubesi ise haftanın her günü tam gün hizmet verecek. Öte yandan, Mudanya merkezde hizmet veren MUDAŞ Restoranı da bundan sonra "Lokanta Mudanya" adıyla hizmet verecek.

"Herkesi açılışımıza davet ediyoruz"

Lokanta Mudanya'nın kent yaşamında eşit yurttaşlık zemini oluşturma yolundaki en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Lokanta Mudanya ile vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, sağlıklı ve nitelikli yemeğe eşit koşullarda ulaşabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu, sosyal belediyeciliğin özüdür: Kamunun kaynağını, kamu yararı için kullanmak… Bu sofralar yalnızca karın doyurmayacak; paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte olma kültürünü de büyütecek. Herkesi 17 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Güzelyalı Atatürk Parkı'nda gerçekleştireceğimiz açılışımıza davet ediyoruz" diye konuştu.