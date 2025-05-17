Mudanya'da Öğrencilerden Temizlik Etkinliği

Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ Projesi kapsamında Güzelyalı Sahili'nde gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğiyle çevre bilincine dikkati çekti.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ Konsorsiyumu çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler İngilizce öğretmenleri Senem Akarsu eşliğinde sahil boyunca biriken atıkları topladı.
Okul yönetimi, Erasmus+ Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin sosyal sorumluluk farkındalığının güçlendiğini ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.
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