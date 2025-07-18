Mudurnu\'da Tarım Arazisinde Yangın

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Taşkesti beldesine bağlı Kovucak köyü yakınlarında, orman kenarındaki tarım arazisinde yangın çıktığını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ile Taşkesti Belediyesi ve Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.