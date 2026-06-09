Mugada Sahili\'nde Renk Cümbüşü

BARTIN'ın Mugada sahili kıyılarında, denizde turkuaz ve mavi rengin birleşimi dron ile havadan görüntülendi.

Dün öğle saatlerinde Mugada sahilindeki denizde, doğasever Ramazan Batur, turkuaz ve mavi rengin birleştiği bölgeyi dron ile görüntüledi. Turkuaz ve mavi rengin birleştiği yerde köpükler ve çizgiler görüldü. Karadeniz'deki renk değişiminin, mevsimsel olarak yaşanan alg çoğalması nedeniyle oluşan doğal bir olay olduğu belirtildi.