Mugada Sahili'nde Renk Cümbüşü - Son Dakika
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Mugada Sahili'nde Renk Cümbüşü

Mugada Sahili\'nde Renk Cümbüşü
09.06.2026 11:18
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Bartın'da Mugada sahilinde turkuaz ve mavi rengi bir araya getiren doğa olayı dronla görüntülendi.

BARTIN'ın Mugada sahili kıyılarında, denizde turkuaz ve mavi rengin birleşimi dron ile havadan görüntülendi.

Dün öğle saatlerinde Mugada sahilindeki denizde, doğasever Ramazan Batur, turkuaz ve mavi rengin birleştiği bölgeyi dron ile görüntüledi. Turkuaz ve mavi rengin birleştiği yerde köpükler ve çizgiler görüldü. Karadeniz'deki renk değişiminin, mevsimsel olarak yaşanan alg çoğalması nedeniyle oluşan doğal bir olay olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Bartın, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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