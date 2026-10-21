Muğla 4. İdare Mahkemesi Marmaris\'teki çadır projesinin ÇED kararını iptal etti

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla 4. İdare Mahkemesi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Mevkisi'nde yapılması planlanan "Çadırlı Konaklama Alanı ve Günübirlik Alan Projesi" için verilen "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etti. Mahkeme, projenin mevzuata, hukuka ve kamu yararına uygun olmadığına hükmetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Marmaris'in Çamlı Mahallesi İncekum Mevkisi'nde, Cleo Turizm Marina Yat İşletmeciliği ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan projeye ilişkin "ÇED gerekli değildir" kararının iptali istemiyle açtığı davada karar çıktı.

Dava dosyasında, Gökova Akyakayı Sevenler Derneği, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Neşe Yüzak ve Hakan Öner de belediye yanında müdahil olarak yer aldı.

Muğla 4. İdare Mahkemesi, 21 Eylül 2026 tarihli ve oybirliğiyle aldığı kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 20 Haziran 2025 tarihli "ÇED gerekli değildir" işleminin iptaline karar verdi.

Kararda, mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin incelemesinde, proje tanıtım dosyasındaki teknik bilgilerin çevresel etkileri değerlendirmek için yeterli olmadığı belirtildi.

"BİTKİ ÖRTÜSÜ İŞ MAKİNALARIYLA KALDIRILDI"

Bilirkişi incelemesinde, keşif sırasında otopark alanından kıyıya doğru 6 metre genişliğinde yol açıldığı, yol güzergahındaki bitki örtüsünün iş makineleriyle kaldırıldığı ve kıyıda beton kullanılarak müdahalelerde bulunulduğu tespitlerine yer verildi.

Proje alanının, birinci derece yangına hassas bölgede bulunduğu, konaklama ünitelerinin insan hareketliliğini artırarak, yangın riskini yükseltebileceği vurgulanan bilirkişi incelemesinde, projenin doğal bitki örtüsü, flora ve fauna üzerindeki olası etkileri de değerlendirildi.

"TAŞIT YOLU YAPILMASI DA KIYI KANUNUNA AYKIRI"

Proje alanındaki bitki örtüsünün temizlenmesine ilişkin taahhütler ile keşif sırasında yapılan tespitlerin birlikte ele alındığı mahkeme kararında, proje tanıtım dosyasındaki sahil şeridinin ilk 50 metresi içinde taşıt yolu planlanmasının, Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu tespiti de yapıldı.

ALANDA 49 ÇADIR ÜNİTESİYLE 98 KİŞİLİK KONAKLAMA PLANLANIYORDU

Proje kapsamında 17,25 hektarlık alanın 4,32 hektarının çadırlı konaklama, 12,93 hektarının ise günübirlik kullanım alanı olarak düzenlenmesi planlanıyordu. Projede, her biri iki kişilik 49 çadır ünitesiyle toplam 98 kişilik konaklama kapasitesi öngörülüyordu.