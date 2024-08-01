Muğla Bodrum'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Bodrum'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 11'i çocuk 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

01.08.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11'i çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Göçmen, Bodrum, Çocuk, Muğla, Kurtarma, Sahil Güvenlik, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Bodrum'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 20:24:11. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement