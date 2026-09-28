Muğla Bodrum'da bıçaklı kavgada Yaman Mat (36) öldü, komşusu Fikret D. gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da bıçaklı kavgada Yaman Mat (36) öldü, komşusu Fikret D. gözaltına alındı

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Muğla Bodrum\'da bıçaklı kavgada Yaman Mat (36) öldü, komşusu Fikret D. gözaltına alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iddiaya göre gürültü ve alacak meselesi nedeniyle komşusu Fikret D. ile tartışan Yaman Mat (36), bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, suç aleti bıçakla yakaladığı şüpheli Fikret D.'yi (42) gözaltına aldı; soruşturma sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yaman Mat (36), hayatını kaybetti. Şüpheli Fikret D. (42), gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Yaman Mat ve aynı binada oturan komşusu Fikret D. arasında iddiaya göre; gürültü ve alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fikret D., Yaman Mat'ı bıçaklayıp, kaçtı. Mat kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaman Mat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, garson olarak çalıştığı öğrenilen Fikret D.'yi suç aleti bıçakla yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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