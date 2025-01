Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye'deki Çalışmaları İnceledi

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye'deki çalışmaları yerinde inceledi. Muhtarlarla buluşma ile başlayan program, Karaçulha Hal gezisi, Ölüdeniz yol yenileme çalışmaları incelemesi, Fethiye Belediyesi ziyareti ile devam edip "Günbatımı Söyleşileri" programı ile tamamlandı.

Fethiye'ye giden Başkan Aras, yeni başlatılan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Muhtarlar ile buluşarak ziyaretlerine başlayan Aras, Karaçulha Hali'nde ve Ölüdeniz Yolu'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Başkan Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. İki belediye başkanı, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Fethiye Yörük Müzesi'nde düzenlenen kahvaltı programına katılan Başkan Aras, "Kargı Mahallemiz gerçekten çok özel bir yer. Fethiye'nin her mahallesi, her köşesi ayrı bir cennet ve biz de bunun farkındayız. Özellikle muhtarlarımız bizim için çok kıymetli. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Mahallelerimizle ilgili her konuda muhtarlarımızın bilgisi oluyor ve onlar aracılığıyla bize aktarılan hiçbir konu göz ardı edilmiyor. Ayrıca, Muğla'daki iki ayrı muhtarlar federasyonunu tek çatı altında birleştirdik. Bizim için muhtarlarımızın siyaset üstü bir anlayışla, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri çok önemli" diye konuştu.

"Büyük yatırımlar zaman alsa da biz her sorunu çözmeye kararlıyız"

Çalışmaların önemine değinen Başkan Aras, "Yoğun bir tempoda çalışıyoruz, planlamalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkileyen her durumu anında çözebilmeyi, hayatlarını kolaylaştırmayı ilke edindik. Büyük yatırımlar zaman alsa da biz her sorunu çözmeye kararlıyız. Muğla'ya yapılan yatırım aslında dünyaya yapılan hizmettir" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için "Muğla Kart" projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Aras, şunları kaydetti:

"Her mahalleye gitmeye, vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeye özen göstereceğiz"

"Ekonomik sıkıntıların farkındayız. Dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 'Muğla Kart' projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu kart, Muğla'daki tüm vatandaşlarımızın cebinde olacak ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlayacak. Muhtarlarımız da bu süreçte belirleyici bir rol üstlenecek. Muğla'nın her köşesini ziyaret etmeye, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Her mahalleye gitmeye, vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeye özen göstereceğiz."

Hal'deki incelemelerin ardından açıklamalar yapan Başkan Aras, şunları dile getirdi:

"Karaçulha Hali'nde Ata Kalkınma Kooperatifi'ne tahsis ettiğimiz binayı ziyaret ettik. Kooperatifimizle birlikte Fethiye'de yerel üretimi destekleyecek çeşitli çalışmalar yürüteceğiz. Burada, bölgede üretilen el emeği gıda ürünleri ve diğer yerel ürünler hem Muğla genelinde hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinde satışa sunulacak. Ayrıca, yurt dışına ihracata yönelik çalışmalar da planlanıyor. Güçlü kooperatifler kurarak üreticileri bir araya getirdiğimizde, onların emeklerinin karşılığını almasını sağlarız. Ürünlerin hak ettiği değerde satılması, sürdürülebilir üretimin önünü açacak ve bölgedeki tarımsal kalkınmayı destekleyecektir."

Karaçulha Toptancı Hali'ne Güneş Enerjisi Santrali kuruluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerji projeleri kapsamında Karaçulha Toptancı Hali'ne yapacağı Güneş Enerji Santrali (GES) yerini de inceleyen Başkan Aras çalışanlardan bilgi aldı. Aras, şöyle konuştu:

"Karaçulha Toptancı Hali'ne 792 kWe kurulu güce sahip santral kurulacak. Güneş santrali için 550 Wp gücünde toplam 1440 adet panel kullanılacak. Yıllık yaklaşık 1200 MWh elektrik üretmesi planlanan santral, halin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak. Bu miktar, yaklaşık 240-300 evin yıllık elektrik tüketimine denk gelirken santralin yapımına ilişkin ihale 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu önemli yatırım ile Fethiye'de temiz enerji kullanımının artırılması ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor."

"Günbatımı Söyleşileri"ne yoğun ilgi

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Günbatımı Söyleşileri" etkinliği de Başkan Aras ve Başkan Karaca'nın katılımı ile gerçekleşti. Yoğun ilgi gören etkinlikte Aras, bölgenin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerine dikkati çekerek, bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, iktidar değişiminin gerekliliğine işaret eden Aras, yoksulluk ve Türkiye'nin mevcut durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.