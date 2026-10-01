Muğla Büyükşehir Belediyesi 5G destekli Mobil Afet Haberleşme Sistemi geliştirdi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 5G destekli Mobil Afet Haberleşme Sistemi geliştirdi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi 5G destekli Mobil Afet Haberleşme Sistemi geliştirdi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlerde iletişimin sürmesi için uydu interneti, 5G, Wi-Fi ve enerji destekli Mobil Afet Haberleşme Sistemi geliştirdi. Araçtan ayrılabilen sistem, yaklaşık 100 metre yarıçaplı alana internet sağlayarak ekiplerin koordinasyonunu güçlendirecek.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Mobil Afet Haberleşme Sistemi geliştirdi. Hazırlanan sistem; uydu interneti, tüm GSM operatörlerinden yararlanabilen 5G bağlantı altyapısı, Wi-Fi erişimi ve enerji desteğiyle afet bölgelerinde iletişimin sürdürülmesine katkı sağlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, afetlere karşı hazırlık kapasitesini artırmak ve olası afetlerde sahadaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından Mobil Afet Haberleşme Sistemi hayata geçirildi.

MOBİL DESTEK, AFET BÖLGESİNDE İLETİŞİMİ DESTEKLEYECEK

Pickup araç üzerinde taşınabilen özel bir kabinden oluşan Afet Haberleşme Sistemi, ihtiyaç halinde araçtan ayrılarak bağımsız şekilde de kullanılabilecek. Böylece sistem, afetin yaşandığı bölgenin koşullarına göre farklı noktalarda hizmet verebilecek.

Sistem; uydu interneti ile birlikte farklı GSM operatörlerinin mobil şebekelerinden yararlanabilen 5G haberleşme altyapısına sahip olacak. Böylece afet bölgesinde mevcut olan en uygun iletişim altyapısından faydalanılarak internet bağlantısının devamlılığının desteklenmesi hedefleniyor.

Sistem üzerinden oluşturulan Wi-Fi ağıyla kurulum yapılan noktanın çevresinde yaklaşık 100 metre yarıçaplı bir alana internet erişimi sağlanabilecek. Bu sayede afet bölgesinde görev yapan ekiplerin iletişimini sürdürebilmesi, veri paylaşımı yapabilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

VATANDAŞLARA İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLANABİLECEK

Mobil Afet Haberleşme Sistemi, gerekli koşulların sağlanması halinde vatandaşların da internet erişiminden yararlanmasına imkan verecek. Afet anında konum ve bilgi paylaşımının yapılabilmesiyle ekiplerin ihtiyaç duyulan noktalara daha hızlı yönlendirilmesine katkı sağlanacak.

Uydu ve mobil şebeke bağlantılarının birlikte kullanılabilmesi ile bölgede hangi operatörün altyapısı kullanılabilir durumdaysa sistemin bu bağlantılardan yararlanması ve internet hizmetinin mümkün olduğunca kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

AKÜ VE JENARATÖRLE ENERJİ DESTEĞİ

Sistem, haberleşme altyapısının yanı sıra akü ve jeneratör desteğiyle sahadaki enerji ihtiyacına da katkıda bulunacak. Elektrik ve iletişim altyapısının zarar görebileceği afet durumlarında sistemin bağımsız şekilde çalışabilmesi amaçlanıyor.

"AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve kriz anlarında iletişimin kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, "Afet anlarında en önemli ihtiyaçlardan biri iletişimin devam etmesi ve ekiplerimizin doğru bilgiyle hızlı hareket edebilmesidir. Bu nedenle kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz Mobil Afet Haberleşme Sistemi'ni Muğla'mızın afetlere karşı hazırlığını güçlendirecek önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Amacımız, en zor anlarda vatandaşlarımızın yanında olmak, ekiplerimizin koordinasyonunu güçlendirmek ve ihtiyaç duyulan noktalara en kısa sürede ulaşabilmek. Daha güvenli ve dirençli bir Muğla için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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