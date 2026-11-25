(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında,dokuz farklı noktada "Bir Çanta, Bir Hayat" atölyeleri düzenliyor. Atölyelerde kadınlara şiddetin farklı biçimleri, yasal hakları ve başvurabilecekleri destek mekanizmaları anlatılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; kadınların şiddeti tanımalarını, hakları konusunda bilgi sahibi olmalarını ve destek mekanizmalarına erişimlerini güçlendirmek amacıyla "Bir Çanta, Bir Hayat" atölyelerini hayata geçirdi. Kadın yaşam merkezleri ve kadın da(ya)nışma noktalarında gerçekleştirilen atölyelerde; sosyal çalışmacılar tarafından fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddetin yanı sıra takip konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla değil, gündelik yaşamda karşılaşılabilecek farklı biçimleriyle de ele alındığı çalışmalarla farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

KADINLARA YASAL HAKLARI ANLATILIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Barosu iş birliğiyle hayata geçirilen atölyelerde, Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyesi kadın avukatlar tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında kadınların yasal hakları, koruyucu ve önleyici tedbirler ile şiddet durumunda başvurabilecekleri kurum ve destek mekanizmaları hakkında hukuki bilgilendirme yapılıyor. Böylece kadınların karşılaştıkları şiddeti daha erken fark edebilmeleri ve ihtiyaç duyduklarında hangi yollara başvurabileceklerini bilmeleri hedefleniyor.

DOKUZ FARKLI NOKTADA KADINLARLA BULUŞUYOR

Atölyelerin uygulamalı bölümünde ise kadınlar hazırladıkları çantalar aracılığıyla şiddete karşı ortak bir ses oluşturuyor. Bilgilendirme ve üretimi bir araya getiren çalışma, kadınların deneyimlerini paylaşabilecekleri ve dayanışmayı güçlendirebilecekleri bir ortam sunuyor.

23 Kasım'da Ula Mor Avlu ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezi'nde başlayan atölyeler; 26 Kasım'da Ortaköy Kadın Yaşam Merkezi, 27 Kasım'da Datça Kadın Da(ya)nışma Noktası, 28 Kasım'da Bodrum Dirmil ve Bodrum Merkez Kadın Da(ya)nışma Noktaları ile devam edecek. Program, 30 Kasım'da Dalaman Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölyeyle tamamlanacak.

"KADINA ŞİDDET BİR İNSAN HAKLARI İHLALİDİR VE TOPLUMSAL BİR UTANÇTIR"

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, şiddetle mücadele günü kapsamında Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık" stant çalışmalarını ziyaret etti. Muğla'daki tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı stantları gezen Aras, şiddetsiz kent için mücadele verdiklerini belirtti. Aras, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir ve toplumsal bir utançtır. Muğla'nın kadınlar için daha özgür ve güvenli bir kent olması için çalışıyoruz. Bugün burada bütün Muğla'nın bileşenleri olarak; jandarma, polis, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversite,öğrenciler ile hep birlikte kadınlar şiddete karşı dur demek için halkımızı bilinçlendirebilmek için buradayız. Tüm kurumlarımıza ve destekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.