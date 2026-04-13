Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çocuk ve Aile Politikalarını İstanbul'da Anlattı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Çocuk Merkezleri" başlıklı çalıştayda, çocuk ve aile odaklı sosyal politikaları ve hizmetleriyle yer aldı. Çalıştayda, Büyükşehir'in Emin Eller Gündüz Bakımevleri, "iyi uygulama örnekleri" arasında gösterildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yerel Yönetimlerde Çocuk Merkezleri" başlıklı etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özge Demirel katıldı.

Yerel yönetimlerin çocuk odaklı hizmetlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği çalıştayda; belediyeler tarafından hayata geçirilen gündüz bakımevleri, çocuk merkezleri ve anaokulu projelerinin hukuki statüsü masaya yatırıldı. Bu hizmetlerin, her çocuğun kamusal hizmetlere eşit erişimini sağlamadaki rolü vurgulanırken; kadınların istihdama katılımını artıran önemli bir sosyal destek mekanizması olduğu ifade edildi. Bakım yükünün yalnızca ailelerin değil, kamusal hizmetler aracılığıyla toplumun ortak sorumluluğu haline gelmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları dikkati çekti

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve aile odaklı sosyal politikaları da ön plandaydı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve dokuzu faaliyette, ikisi ise yapım aşamasında olan Emin Eller Gündüz Bakımevleri, "iyi uygulama örnekleri" arasında gösterildi. Bu merkezlerin, hem çocukların güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşmasını sağladığı hem de ailelerin, özellikle de kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımını desteklediği belirtildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalıştaya ilişkin şunları söyledi:

"Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve eşit koşullarda büyümesi bizim en temel önceliklerimizden biri. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Emin Eller Gündüz Bakımevlerimizle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor hem de özellikle kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımını destekliyoruz. Yerel yönetimler olarak bakım hizmetlerini kamusal bir sorumluluk olarak ele almak ve bu alandaki çalışmalarımızı yaygınlaştırmak zorundayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, herkesin kamusal hizmetlere eşit ve adil bir şekilde erişebildiği bir kent için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."