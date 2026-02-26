Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akçaova'da Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akçaova'da Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

26.02.2026 14:50  Güncelleme: 15:37
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Akçaova Mahallesi'nde hayvan barınağı ve TOKİ yolu güzergahında yol yapım çalışmalarına başladı. Ekipler, zemin düzenleme ve asfalt uygulamaları ile bölgedeki ulaşımı güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Akçaova Mahallesi'nde hayvan barınağı ve TOKİ yolu güzergahında başlattığı yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması için ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile koordinasyon içinde Akçaova Mahallesi'nde hayvan barınağı ve TOKİ yolunu kapsayan bin 100 metrelik güzergahta yürütülen çalışmalarda zemin düzenleme işlemlerini tamamladı.

Ekipler, çalışmaların devamında plentmiks temel serimine başladı. İmzalanan protokol doğrultusunda bölgede üstyapı düzenlemeleri etaplar halinde gerçekleştiriliyor. Faaliyetler çerçevesinde yol güzergahında zemin düzenleme, plentmix temel serimi ve binder BSK asfalt uygulaması yapılacak. Ayrıca, kaldırım imalatları da tamamlanarak yolun hem araç hem de yaya güvenliği açısından daha konforlu hale getirilmesi sağlanacak.

Akçaova Mahalle Muhtarı Turan Çakı, yolun uzun süredir ciddi bir sorun yarattığını belirterek, "Yolumuzdan geçilmiyordu. Projenin hayata geçirilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın ve belediye ekiplerinin büyük gayreti var. Orman izin süreçleri dahil yoğun bir çalışma yürütüldü. Yol yapım çalışmalarının başlaması mahallemiz adına çok önemli. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yatırımla ilgili değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla'mızın her noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

"Muğla'mızın her ilçesinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, güvenli ve modern ulaşım ağlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akçaova Mahallemizde Hayvan Barınağı ve TOKİ yolunda başlattığımız bu çalışma ile hem bölgedeki ulaşım konforunu artıracağız hem de uzun yıllar hizmet verecek kalıcı bir yol yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızın her noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Bölge sakinleri de çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

-Mesut Küçük: "Bu çalışmalar sayesinde güvenli bir yola kavuşacağız. Ahmet Başkanımıza bu yatırım için çok teşekkür ederiz."

-Ceyhan Koparan: "Yolumuzun her tarafı çukur, çamur içerisindeydi, dardı ve araçlarımız zarar görüyordu. Ahmet Başkanımız sağ olsun yolumuzun yenilenmesini sağladı. Ekipler çalışmalarına devam ediyor. Hayırlısıyla güvenli ve modern bir yola kavuşacağız."

-Dursun Boz: "Bu yolu her gün kullanıyorum. Yol çok kötü durumdaydı, vatandaş gerçekten mağdur oluyordu. Belediyemiz yol çalışmasını başlattı, Allah razı olsun. Bu çalışmalar sayesinde yaşanan sıkıntılar sona erecek."

Kaynak: ANKA

