Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Bütçesini Yüzde 105 Oranında Artırdı

13.01.2026 15:11  Güncelleme: 15:51
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı sosyal destek bütçesini yüzde 105 oranında artırarak 151 milyon 786 bin TL'ye çıkardı. Bu bütçe, dar gelirli aileler, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerde kullanılacak.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı sosyal destek bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 105 oranında artırarak, 151 milyon 786 bin TL'ye çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında 36 milyon 659 bin TL olan sosyal yardım desteği, 2025 yılında yüzde 102'lik artışla 74 milyon 97 bin TL'ye çıktı. 2026 yılında yapılan yeni artışla birlikte sosyal destek bütçesi neredeyse iki katına çıkarılarak 151 milyon 786 bin TL seviyesine ulaştı.

2026 yılı sosyal destek bütçesindeki artış; dar gelirli aileler, yaşlılar, engelliler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kent genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerde kullanılacak.

Sosyal belediyeciliği yönetim anlayışlarının merkezine koyduklarını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şöyle konuştu:

"Bu bütçe, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Muğla için ayrılmıştır"

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda yerel yönetimlere çok daha büyük sorumluluklar düşüyor. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kaynaklarımızı doğrudan vatandaşımıza ayırıyoruz. 2026 yılında sosyal destek bütçemizi yüzde 105 oranında artırarak 151 milyon 786 bin TL'ye çıkardık. Bu bütçe, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Muğla için ayrılmıştır. Sosyal belediyecilik bir tercih meselesidir. Bizim tercihimiz her zaman emekliden öğrenciye, kadından çocuğa, engelliden dar gelirli ailelere kadar herkesin yanında olmaktır. Bütçemizi bu anlayışla planladık."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

