Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ocak Ayında 27,8 Milyon TL'lik Sosyal Destek

23.02.2026 15:39  Güncelleme: 17:02
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı sosyal destek bütçesini yüzde 105 artırarak, ocak ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 27 milyon 800 bin TL destek sağladı.

(MUĞLA) - 2026 yılı sosyal destek bütçesini yüzde 105 oranında artıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 27 milyon 800 bin TL destek sağladı.

2026 yılı sosyal destek bütçesini artırarak dar gelirli aileler, yaşlılar, engelliler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere Muğla genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında bu desteklere 27 milyon 800 bin TL ayırdı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, vatandaşları olumsuz etkileyen ekonomik koşullar nedeniyle sosyal destekleri artırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya, 'Başka bir isteğiniz var mı' diye sormaya devam edeceğiz"

"Yerel yönetimler olarak Muğlamızda birçok alanda hizmet üretirken sosyal desteklerle de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitimleri, ulaşımları için vatandaşlarımızın sağlığı için emeklilerimizin yüzlerinin gülmesi için soğuk kış aylarına sıcak bir umut olmak için sosyal yardımlarımızı yüzde 105 artırdık. Muğlamızın kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde kullanırken, 13 ilçemize hizmet ederken vatandaşlarımızın da ekonomik koşullardan en az etkilenmesini amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, sağlığı bizler için her şeyden önemli. Büyükşehir olarak tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya, 'Başka bir isteğiniz var mı' diye sormaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

