Muğla Büyükşehir Belediyesi, Azize Meryem Kilisesi'ni Aslına Uygun Şekilde Restore Ediyor

09.02.2026 15:02  Güncelleme: 16:20
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesindeki Azize Meryem Kilisesi'nin restorasyonunu yaparak tarihi dokuyu koruma çalışmaları başlattı. Ayrıca, il genelinde diğer tarihi yapılar için projeler hazırlamakta ve arkeolojik kazılara destek vermektedir.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde bulunan Azize Meryem Kilisesi'ni aslına uygun şekilde restore ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları yalnızca Azize Meryem Kilisesi ile sınırlı kalmıyor. İl genelinde bulunan 49 adet tescilli su sarnıcının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla restorasyon projelerini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde yer alan Şaraphane Binası ile Fethiye Kayaköy'de bulunan tescilli sivil mimari örneği taş evin restorasyon çalışmalarına da mart ayı içerisinde eş zamanlı olarak başlamayı planlıyor.

Restorasyon çalışmalarıyla tarihi yapıların özgün mimari dokularının korunarak yeniden işlevlendirilmesi ve kültürel mirasın kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Arkeolojik kazılara da destek sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını restorasyon faaliyetlerinin yanı sıra arkeolojik kazılara verdiği desteklerle sürdürüyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında il genelindeki bilimsel arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenmesine yönelik "Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı. Protokolle kazı ekiplerinin altyapı ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve elde edilen bilimsel verilerin kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tarihi değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en temel sorumluluklarımızdan biri"

"Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Hem Anadolu coğrafyası hem de Muğla'mız bu anlamda son derece şanslı bir mirasa sahip. Kadim uygarlıklara ev sahipliği yapan bu topraklarda yer alan tarihi değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en temel sorumluluklarımızdan biri. Büyükşehir Belediyesi olarak restorasyon çalışmalarımızla tarihi yapılarımızı aslına uygun şekilde ayağa kaldırırken, aynı zamanda bilimsel arkeolojik kazılara verdiğimiz desteklerle geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Kültürel mirasımızı korumak için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Menteşe, Güncel, Son Dakika

