Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Muhtarlık Akademisi" ile Avrupa'da

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Muhtarlık Akademisi çalışmaları kapsamında Köyceğiz İnovatif Gelişim Derneği ortaklığında hayata geçirilen Erasmus artı "EU Green Technologies and Sustainable Agriculture (EUGREENSA)" projesi çerçevesinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen uluslararası proje toplantısına katılım sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Erasmus artı EUGREENSA" projesi kapsamında Romanya'da düzenlenen uluslararası toplantıya katıldı. Uluslararası toplantılarda sürdürülebilir tarım uygulamaları, yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadele ve kırsal kalkınma konularında proje ortaklarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Avrupa ülkelerinde uygulanan başarılı proje örneklerini inceleyerek yerel yönetimlerde sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulundu. Toplantılarda ayrıca proje faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, ortak çalışmaların gelecek dönem planlamaları ele alındı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN BÜYÜKELÇİ ALTAN'A ZİYARET

Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, katılımcı demokrasi uygulamaları, kırsal kalkınma politikaları, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerdeki önemi ve uluslararası iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

"MUHTARLIK AKADEMİSİ" BÜYÜKŞEHİR'İN VİZYON PROJELERİ ARASINDA

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muhtarlık Akademisi, muhtarların bilgi ve donanımlarını artırmayı hedefleyen örnek bir eğitim modeli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Akademi sayesinde muhtarların yalnızca mahallelerinin ihtiyaçlarını takip eden temsilciler değil; sürdürülebilir kalkınma, çevre yönetimi, katılımcı demokrasi ve proje geliştirme konularında yetkin yerel liderler olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor.

AVRUPA'DAN ALINAN DENEYİMLER MUĞLA'YA TAŞINACAK

Büyükşehir Belediyesi, böylece kırsal kalkınma, çevre ve iklim değişikliği alanlarında Avrupa'daki başarılı uygulamaları yerel yönetim anlayışıyla buluşturarak mahallelerden başlayan kalkınma sürecine katkı sunmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birlikleriyle desteklenen projeler sayesinde yerel kapasiteyi artırırken, kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.