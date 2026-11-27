(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı toplam bütçesi 44 milyar 800 milyon TL olarak belirlendi. Bir önceki yıla göre yüzde 30,35 artan bütçe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı ikinci oturumunda, Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri görüşüldü. Meclis toplantısında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 24 milyar 300 Milyon TL, MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bütçesi ise 20 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ'nin 2027 yılı toplam bütçesi 44 milyar 800 milyon TL oldu.

BÜTÇE YÜZDE 30,35 ARTTI

2026 yılında 34 milyar 370 milyon TL olan Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ'nin toplam bütçesi, 2027 yılında 10 milyar 130 milyon TL artarak 44 milyar 800 milyon TL'ye yükseldi. Böylece toplam bütçede bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30,35 oranında artış gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri de görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "2027 yılı bütçemizi Muğla'mızın ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda hazırladık. Kaynaklarımızı etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanarak 13 ilçemizde yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bütçemizin oy birliğiyle kabul edilmesinde emeği geçen tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyor, Muğla'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.