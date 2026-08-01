Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ'nün suikast timinin firarisine ilişkin açıklama: - Son Dakika
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ'nün suikast timinin firarisine ilişkin açıklama:

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- "Burkay Karatepe'nin Muğla'ya getirilmesine müteakip hakkındaki adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülecek"

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terör örgütü FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Muğla'ya getirilerek hakkındaki adli işlemlerin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüleceği bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan grupta yer aldığı ve darbe girişimine fiilen iştirak ettiği belirtilen, olayın ardından firar eden Özel Kuvvetler Komutanlığından ihraç eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalandığı hatırlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına suikast", "Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli yağma", "Konut dokunulmazlığının ihlali" ile çeşitli diğer suçlardan yakalama emri bulunan Karatepe, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı. Burkay Karatepe'nin Muğla'ya getirilmesine mütakip hakkındaki adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülecek."

Saldırı ve hukuki süreç

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda, koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi, bölgede 17 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalanmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise 10 yıldır aranıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ'nün suikast timinin firarisine ilişkin açıklama: - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ'nün suikast timinin firarisine ilişkin açıklama: - Son Dakika
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