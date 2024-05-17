Muğla'da 180 Kişilik İki Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Muğla'da 180 Kişilik İki Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Muğla\'da 180 Kişilik İki Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Muğla Müftülüğü bahçesinde düzenlenen programda, 180 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, vatandaşları tebrik ederek, gidemeyenlere de nasip olmasını diledi. Hacı adayları, sevdikleriyle vedalaşarak Dalaman Havaalanı'na hareket etti.

17.05.2024 12:51
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Muğla'da 180 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Muğla Müftülüğü bahçesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, burada yaptığı konuşmada, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşları tebrik etti.

Gidemeyenlere de nasip olmasını dileyen Çapçı, yolculukta ve ibadetinde en önemli hususun sabır ve tahammül olduğunu dile getirerek vatandaşlara sabır ve tahammüllü olmaları tavsiyesinde bulundu.

Çapçı'nın konuşmasının ardından İl Vaizi Cüneyt Çakır dua etti.

Okunan ilahiler, salavatlar ve tekbirler eşliğinde sevdikleri ile vedalaşan hacı adayları gözyaşları ile yola çıktı.

Dalaman Havaalanına Muğla'nın dört bir yanından gelen hacı adayları rehber hocalardan gerekli talimatları aldıktan sonra, işlemlerin tamamlanmasının ardından Medine'ye uçtu.

Kaynak: AA

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