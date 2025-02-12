Muğla'da 328 Milyon TL'lik Yol Projesi Devam Ediyor

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarına yaptığı 328 milyon TL'lik yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Yolun daha güvenli, konforlu ve modern hale gelmesi için titizlikle çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hem araç hem de yaya trafiğini göz önünde bulundurarak düzenlemeler yapacak, ulaşımı daha güvenli hale getireceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede ulaşım ağını güçlendirmek ve altyapıyı modernize etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Fethiye'nin Ölüdeniz yolunda, 328 milyonluk yatırımla yenileme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Patlangıç-Ovacık arası sıcak asfalt serim çalışmasına devam ediyor.

Alt ve üstyapı çalışmalarında ise Ovacık-Ölüdeniz arası 750 metre içme suyu hattı tamamlandı. Alanda toplamda 2 bin 200 metre içme suyu hattı ve 11 bin metre sıcak asfalt çalışması yapılacak.

"Birinci kilometreye kadar bütümlü temel serimimiz bitmiş bulunmakta"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli Harita Teknikeri Süleyman Soy, "Fethiye Ölüdeniz yolu çalışmaları kapsamında projemizin sol platformunda 2 bin 500'e kadar freze kazımız tamamlandı. 2 bin 500 reglaj çalışmalarımızda bitti. Bin 600 metre Pmt serimimiz de tamamlandı. Birinci kilometreye kadar bütümlü temel serimimiz de bitmiş bulunmakta. Proje kapsamında bulunan içme suyu projesinde de 750'nci metreye kadar tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda Fethiye'ye daha modern, güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Amacımız, turizm sezonu başlamadan çalışmaları tamamlamak"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ulaşımı daha güvenli hale getireceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fethiye ilçemizde hayata geçirdiğimiz kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, geleceğin gereksinimlerine uygun modern alt ve üstyapı çözümlerini de uygulayacağız. Her yıl milyonlarca turistin kullandığı Ölüdeniz yolu sadece Muğla'nın değil, ülkemizin de turizm potansiyeli açısından önemli bir noktasında yer alıyor. Yolun daha güvenli, konforlu ve modern hale gelmesi için titizlikle çalışıyoruz. Hem araç hem de yaya trafiğini göz önünde bulundurarak düzenlemeler yapacak, ulaşımı daha güvenli hale getireceğiz. Amacımız, turizm sezonu başlamadan çalışmaları tamamlayarak ulaşımı aksatmadan süreci yönetmek. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket ederek, büyükşehir ve ilçe ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet almasını sağlamaya devam edeceğiz."

"Mahallemizi Ölüdeniz'e bağlayan bu yolun durumu iyi değildi"

Patlangıç Mahalle Muhtarı Ali Cabbar da çalışmalarla ilgili, "Öncelikle Ölüdeniz yolumuzun yapımı için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Patlangıç mahallemizi Ölüdeniz'e bağlayan bu yolun durumu iyi değildi. Ama başkanımız bu işe öncelik verdi. Bu yola öncelik verdiği için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Bu projeyi uzun zamandır bekliyorduk"

Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya ise "Bu projeyi uzun zamandır bekliyorduk. Çalışmalar başladığı için çok memnunuz. Ölüdeniz Mahallemiz dünyaya açılan bir pencere. Ölüdeniz, Fethiye'nin adeta vitrini durumunda. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras bu yolla ilgilendi. Bu yatırımı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu.