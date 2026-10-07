Muğla'da 786 kişiye dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Muğla'da 786 kişiye dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi veriliyor

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Muğla\'da 786 kişiye dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi veriliyor
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Muğla'da kamu kurumlarının halkla ilişkiler ve CİMER personeli ile yerel basın mensuplarından 786 kişinin katıldığı iletişim programı başladı. İki gün sürecek eğitimlerde dezenformasyonla mücadele, yapay zeka ile araştırma ve sosyal medya kullanımı gibi konular ele alınıyor.

Muğla'da kamu kurumlarının iletişim kapasitesini geliştirmek amacıyla düzenlenen "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa, kamu kurumlarının halkla ilişkiler ve CİMER birimlerinde görev yapan personel ile yerel basın mensuplarından oluşan 786 kişi katılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan ve iki gün sürecek programda, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka ile araştırma ve bilgi sentezleme, halkla ilişkiler ve CİMER ile sosyal medya kullanımı konuları ele alınıyor.

Programa Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun da katıldı.

Sağun, açılışta yaptığı konuşmada, bilgiye erişim hızının artmasıyla dezenformasyon, kriz yönetimi ve stratejik iletişimin öneminin de arttığını söyledi.

Doğru, hızlı ve şeffaf iletişimin vatandaş ile devlet arasındaki ilişkinin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Sağun, programda yapay zekadan sosyal medyaya, dezenformasyonla mücadeleden kriz iletişimine kadar farklı konuların ele alınacağını ifade etti.

Vali Yardımcısı Çorumluoğlu da kamu kurumlarının gelişmeleri zamanında, doğru ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmasının önemine dikkati çekti.

Sosyal medya aracılığıyla bilgilerin hızlı yayıldığını belirten Çorumluoğlu, özellikle olağanüstü durumlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Programın ilk gününde İletişim Başkanlığı uzmanlarınca "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?", "Yapay Zeka ile Araştırma ve Bilgi Sentezleme", "İletişim ve Halkla İlişkiler/CİMER Eğitimi" ile "Basın ve Yayında Sosyal Medya Kullanımı" başlıklarında eğitimler verildi.

Eğitimler yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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