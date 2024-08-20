Muğla'da çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.
İlçede 18 Ağustos'ta çıkan orman yangınıyla ilgili dün gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen yabacı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu. Olayla ilgili dün yabancı uyruklu kişi tutuklanmıştı.
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