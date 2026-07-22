Muğla'da Çocukların Gelişimini Destekleyecek Proje: "Doğayla Büyüyen, Atlarla Güçlenen Çocuklar" - Son Dakika
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Muğla'da Çocukların Gelişimini Destekleyecek Proje: "Doğayla Büyüyen, Atlarla Güçlenen Çocuklar"

22.07.2026 11:03  Güncelleme: 12:07
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 9-13 yaş arası çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek için 'Doğayla Büyüyen, Atlarla Güçlenen Çocuklar Projesi'ni başlattı. Dört hafta sürecek eğitimlerde çocuklar temel binicilik öğrenirken doğa ve hayvanlarla iç içe vakit geçirecek.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 9-13 yaş grubundaki çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek amacıyla "Doğayla Büyüyen, Atlarla Güçlenen Çocuklar Projesi"ni yaşama geçirdi. Proje kapsamında çocuklar, dört hafta sürecek eğitimlerde temel binicilik eğitimi alırken doğa ve hayvanlarla iç içe zaman geçirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Doğayla Büyüyen, Atlarla Güçlenen Çocuklar Projesi" kapsamında 9-13 yaş aralığındaki çocuklara temel binicilik eğitimi veriliyor.

Padok At Çiftliği iş birliğiyle gerçekleştirilen proje sayesinde çocuklar, hem binicilik sporunu tanıyacak hem de doğa ve hayvanlarla iç içe güvenli bir eğitim süreci yaşayacak. Proje kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek çocuklar, dört haftalık iki ayrı dönem halinde eğitimlere katılacak.

İTİMLER UYGULAMALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Programın başlangıcında çocuklara binicilik sporu ve güvenlik kurallarına ilişkin oryantasyon eğitimi verildi. Ardından uygulamalı eğitimlerde; atlarla tanışma, at bakımına ilişkin temel bilgiler, güvenli yaklaşım ve iletişim, temel binicilik teknikleri, denge ve koordinasyon çalışmaları, uygulamalı sürüş eğitimleri gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLARIN SPORLA VE DOĞAYLA BAĞININ GÜÇLENMESİ AMAÇLANIYOR

Proje ile çocukların spor kültürü kazanmaları, sosyal yaşama daha aktif katılmaları ve farklı spor branşlarını deneyimlemeleri hedefleniyor. Aynı zamanda doğa ve hayvanlarla kuracakları etkileşim sayesinde çevre farkındalığı ile hayvan sevgisinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerini önemsediklerini ayrıca bu tarz aktivitelerle ekran bağımlılığının da önüne geçmeye çalıştıklarını belirterek, doğayla iç içe gerçekleştirilen bu tür projelerin çocukların özgüven kazanmasına ve yeni deneyimler edinmesine katkı sunduğunu ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ"

Başkan Aras, "Çocuklarımızın doğayla bağ kuran, hayvan sevgisini benimseyen, sporla iç içe büyüyen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu proje sayesinde çocuklarımız hem yeni bir spor dalıyla tanışıyor hem de sorumluluk, disiplin ve özgüven gibi yaşam boyu kendilerine katkı sağlayacak değerler kazanıyor. Bunun yanı sıra yaz tatilinde ekranlara bağlı kalmayan çocuklar bu tarz etkinliklerle sosyalleşme fırsatı buluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve çok yönlü bireyler olarak yetişmesi için sosyal belediyecilik anlayışımızla projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Çocukların Gelişimini Destekleyecek Proje: 'Doğayla Büyüyen, Atlarla Güçlenen Çocuklar' - Son Dakika

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