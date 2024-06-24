Muğla'da Hastane Otoparkında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Hastane Otoparkında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla\'da Hastane Otoparkında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında, 48 M 5493 plakalı bir araçta çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında, araçta hasar meydana geldi.

24.06.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hastane otoparkında bir araçta başlayan yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait açık otoparkta bulunan 48 M 5493 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının diğer araçlara sıçramaması için çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleri ile müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında araçta hasar oluştu

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Hastane Otoparkında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 20:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Hastane Otoparkında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement