Muğla'da Hemşirelik Haftası Kutlama Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Hemşirelik Haftası Kutlama Programı Düzenlendi

Muğla\'da Hemşirelik Haftası Kutlama Programı Düzenlendi

Muğla'da Hemşirelik Haftası dolayısıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi. Programda konuşmalar, müzik dinletisi ve plaket töreni gerçekleştirildi.

14.05.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Hemşirelik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Öğrenci Hemşirelik Topluluğu işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda kutlama programı yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Öğrenci Hemşirelik Topluluğu Başkanı Ayça Demirel, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu, MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Media Subaşı Baybuğa, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ile MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra Müzik Topluluğu dinletisi sunuldu.

Programda doktorasını bitiren öğretim elemanlarına plaket verildi.

Tören sonrasında, Sağlık, İyilik, Mutluluk Topluluğu'nun hareketli dans gösterisi sergilendi.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Hemşirelik Haftası Kutlama Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:10:51. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Hemşirelik Haftası Kutlama Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement