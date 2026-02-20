Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolisi Desteği

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi dağıtımını başlattı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen destek programı kapsamında, sosyal yardım alan ailelere temel gıda ürünlerinden oluşan koliler ulaştırılıyor. Dağıtımlarda vatandaşların ramazan ayında temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amaçlıyor. Sosyal hizmet ekipleri, başvurular doğrultusunda belirlenen hanelere sosyal yardımların ulaştırılmasını sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yıl yaptığı çalışmalar kapsamında bir ilke imza atarak çölyak tanısı bulunan ve sağlık raporu ile belgelendirilmiş vatandaşları da destek programına dahil etti. Özel beslenme gereksinimi bulunan çölyak hastaları için hazırlanan kolilerde glütensiz gıda ürünlerine yer verildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca il genelinde iftar programları düzenleyerek vatandaşları aynı sofrada buluşturacak.

"Hemşerilerimizin mutluluğunda bir nebze katkımız olsun istiyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gıda kolisi desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısını çalacaklarını belirtti. Aras, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek ve onlara destek olmak için çalışıyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın ayı ramazanda da hemşerilerimizin sofralarına katık, yüzlerinde gülümseme olmak için gıda kolisi desteğimizi başlattık. Bu yıl özel beslenme gereksinimi olan çölyak hastalarımız için de ayrı koliler hazırladık. Muğla'mızda paylaşarak sevgiyi büyütüyor, hemşerilerimizin mutluluğunda bir nebze katkımız olsun istiyoruz" diye konuştu.

İftar programı

-23 Şubat Marmaris

-24 Şubat Köyceğiz

-25 Şubat Milas

-27 Şubat Bodrum,

-2 Mart Dalaman

-4 Mart Ula

-6 Mart Kavaklıdere

-9 Mart Seydikemer

-11 Mart Yatağan

-12 Mart Fethiye

-16 Mart Ortaca