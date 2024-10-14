Muğla'da İnşaat Kısıtlaması Uzatıldı - Son Dakika
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Muğla'da İnşaat Kısıtlaması Uzatıldı

AK Parti Milletvekili Kadem Mete, Muğla ve Antalya'daki inşaat kısıtlamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.

14.10.2024 21:46
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AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu inşaat faaliyetlerinin kısıtlanma süresinin yeniden revize edildiğini bildirdi.

Mete, yazılı açıklamasında, turizmde dünyanın gözdesi Muğla ve Antalya illerinde yaşanan yoğunluğun dikkate alındığını, bu kapsamda bölge turizminin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu kısıtlamanın Antalya ve Muğla'da sınırlı kalmak kaydıyla, 1 Mayıs ve 1 Kasım tarihleri arasında uygulanması kararının Bakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bu kapsamda 15 Ekim'de bitmesi planlanan kısıtlamanın 1 Kasım'a kadar uzatıldığını belirten Mete, yaşanan gelişmenin hayırlı olmasını dileyerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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