Muğla'nın Milas ilçesinde, itfaiye arazözü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Milas- Ören karayolunun 5'inci kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 48 S 4000 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 48 LY 400 plakalı itfaiye arazözü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözdeki 2, yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da itfaiye arazözü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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