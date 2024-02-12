Muğla'da parmağa sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı - Son Dakika
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Muğla'da parmağa sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı

Muğla\'da parmağa sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan S.E, kendi imkanlarıyla çıkaramadığı parmağındaki sıkışan yüzüğü Muğla Eğitimi ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekibinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucunda yüzüğü keserek çıkardı.

12.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:04
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Muğla'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.

Menteşe ilçesinde yaşayan S.E, parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Muğla Eğitimi ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tüm çabalara rağmen parmağa sıkışan yüzük çıkarılamayınca sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi.

Hastaneye gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasıyla yüzük kesilerek çıkarıldı.

Kaynak: AA

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