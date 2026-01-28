Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden İlçelere Ortak Kullanım Alanı Desteği

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek ve ortak kullanım alanlarında daha nitelikli mekanlar oluşturmak amacıyla oyun grubu ve kent mobilyaları desteğini sürdürüyor.

İlçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde bank, piknik masası, çocuk oyun grupları ve açık alan spor aletleri ihtiyaç duyulan alanlara kazandırıldı.

Çalışmaların son durağı Ula ilçesi oldu. İlçede park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla bank ve çatılı piknik masaları yerleştirildi. Desteklerle Ula'daki kamusal alanların donatı eksikleri giderilerek, her yaştan vatandaşın kullanımına uygun alanlar oluşturuldu.

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, desteğe ilişkin şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilen bank ve çatılı oturma grubu, Ula ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmektedir. Özellikle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu bölgede önemli bir oturma ihtiyacı bulunuyordu. Tedavi için gelen yaşlı vatandaşlarımızın yanı sıra bölgede görev yapan personelimiz için de bu tür bir donatıya ihtiyaç vardı. Bu doğrultuda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne talebimizi ilettik. Taleplerimizin kısa sürede karşılanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca dağıtımı yapılan çatılı piknik masaları, vatandaşlarımızın özellikle talep ettiği donatılar arasında yer alıyordu. Hem kullanışlı hem de kaliteli olan bu bank ve oturma grupları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yapılan çalışmaların vatandaş odaklı bir anlayışla hayata geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Muğla'nın tüm ilçelerinde kamusal alanların daha nitelikli, erişilebilir ve konforlu hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamda doğrudan ihtiyaç duyduğu park, dinlenme ve oyun alanlarına ilişkin talepler, ilçe belediyelerimiz aracılığıyla bizlere ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu talepleri teknik ve planlama süreçlerinden geçirerek imkanlarımız doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Ula ilçemizde de özellikle sağlık tesislerinin bulunduğu alanlarda vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarının dinlenme ihtiyacını karşılayacak bank ve çatılı oturma gruplarını ilçemize kazandırdık. Muğla'yı birlikte yöneten, katılımcı ve dayanışmacı belediyecilik anlayışımızla, her ilçemizde yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz."