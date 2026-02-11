Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çevreye ve Ekonomiye 112 Milyon TL'lik Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çevreye ve Ekonomiye 112 Milyon TL'lik Katkı

11.02.2026 15:16  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mobil konkasör tesisleri ile geri dönüştürdüğü 561 bin ton hafriyat atığı sayesinde 112 milyon TL tasarruf etti. Proje, çevre koruma ve ekonomik verimliliği bir arada hedefliyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde hizmete aldığı mobil konkasör tesisleri ile bugüne kadar 561 bin ton hafriyat atığını geri dönüştürerek yaklaşık 112 milyon TL tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci yatırımları kapsamında kurulan mobil konkasör tesislerinde, il genelindeki kazı ve inşaat çalışmaları sonucu ortaya çıkan atık malzemeler işlenerek dolgu ve asfalt malzemesine dönüştürülüyor. Elde edilen geri kazanım ürünleri, Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ'nin yol ve altyapı çalışmalarında kullanılarak hem çevre korunuyor hem de kamu kaynakları verimli şekilde değerlendiriliyor.

Projeye ödül

Hayata geçirildiği günden bu yana çevresel ve ekonomik katkılarıyla dikkat çeken mobil konkasör uygulaması, ilk uygulama döneminde de örnek bir proje olarak değerlendirilmiş ve 2017 yılında MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda "Altyapı ve Çevre Projeleri" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.

"Doğayı korurken kaynakları da verimli kullanıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin yerel yönetimlerin en temel sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı. Mobil konkasör tesisleriyle hem çevresel etkileri en aza indirdiklerini hem de kamu kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Aras, bu uygulamanın çevre koruma ile ekonomik verimliliği aynı anda hedefleyen örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Kentin doğal zenginliklerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını dile getiren Aras, inşaat ve kazı faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların geri dönüştürülmesinin hem çevre kirliliğini azalttığını hem de belediyenin yol ve altyapı çalışmalarında önemli bir maliyet avantajı sağladığını söyledi.

Aras, "Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve ekonomik projelerle hem kentimizin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de kamu kaynaklarını en doğru şekilde kullanıyoruz. Çevreyi merkeze alan bu anlayışla, Muğla'nın her ilçesinde yaşam kalitesini artıran, doğayla uyumlu yatırımlar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çevreye ve Ekonomiye 112 Milyon TL'lik Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:26:20. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çevreye ve Ekonomiye 112 Milyon TL'lik Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.